В «Ленэкспо» открылся Международный военно-морской салон

В Петербурге на территории «Ленэкспо» 10 июля начал работу девятый Международный военно-морской салон. На нем представят новейшие разработки мирового кораблестроения и вооружения.

В салоне примут участие 45 делегаций из 33 стран и 28 компаний из 19 стран. Программа мероприятия рассчитана на пять дней. Завершится работа военно-морского салона 14 июля.

Участников ждут профильные семинары, конференции, круглые столы, осмотры боевых кораблей и катеров и посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — ООО «Морской салон».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 10 июля стартовала Балтийская яхтенная неделя. Несколько парусников-участников доступны для свободного посещения. В том числе, парусники «Леди Л» и «Полтава».