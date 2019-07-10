В Петербурге стартует Балтийская яхтенная неделя

Пройдет множество интересных мероприятий. Фото: Балтийская яхтенная неделя 2019/ ВК
Пройдет множество интересных мероприятий. Фото: Балтийская яхтенная неделя 2019/ ВК

В Северной столице начинается Балтийская яхтенная неделя, в рамках которой несколько парусников будут доступны для свободного посещения жителями Санкт-Петербурга.

Кроме того, в мероприятия яхтенной недели также входят несколько экскурсий на различные корабли. Желающие смогут попасть на борт судна и лично познакомиться с экипажем. Мероприятия продлятся с всю неделю.

На протяжении Балтийской яхтенной недели несколько парусников будут открыты для посещений. Организаторы отмечают, что сегодня и завтра, 10 и 11 июля, будет открыт для самостоятельного посещения парусник «Леди Л». А следующие два дня посетили смогут поближе познакомиться с парусником «Полтава». 15 июля петербуржцы смогут посетить парусник «Надежда».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фестиваль «Битва на Неве» пройдет в Петропавловской крепости.

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