Арт-группа AES+F представит в «Манеже» лучшие работы двадцатилетия

В «Манеже» 19 июля открывается ретроспективная выставка «Предсказания и откровения» творческого коллектива AES+F. Посмотреть работы можно до 22 сентября.

Работы арт-группы AES+F выполнены на стыке фотографии, видео и цифровых технологий. При этом художники ссылаются на традиционное искусство — скульптуру, живопись и архитектуру.

Выставка «Предсказания и откровения» представляет собой двадцатилетний срез творчества арт-группы. В «Манеже» покажут, как «Исламский проект», датированный 1996 годом, так и трансляцию оперной постановки «Турандот», премьера которой состоялась зимой 2019 года в Италии.

Всего в экспозицию вошло более 70 произведений из восьми проектов разных лет. Речь идет о видеоинсталяциях, скульптуре, коврах и цифровых коллажах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 1 июля открылась выставка работ Ивана Айвазовского.