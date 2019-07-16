На реке в Ленобласти выловили цыган, сплавлявшихся на деревянном плоту

Путешественников перевели с плота на борт, а их самодельную конструкцию оставили плавать по реке. Фото: pixabay
Путешественников перевели с плота на борт, а их самодельную конструкцию оставили плавать по реке. Фото: pixabay

На реке Вуокса эвакуировали трех местных цыган, которые пересекали реку на самодельном плоту.

Приблизительно в половину десятого вечера 15 июля на реке Вуокса в Приозерском районе Ленобласти спасатели эвакуировали троих мужчин 31, 27 и 23 лет. Они решили переплавиться через реку на самодельном деревянном плоту, но по пути утопили мотор, по этой причине они были вынуждены свободно дрейфовать по реке.

Мужчин удалось спасти только через три часа, тогда на место прибыли спасатели и «выловили» бедолаг на катере. Путешественников перевели с плота на бор, а их самодельную конструкцию оставили плавать по реке. Мужчины оказались цыганами из местного табора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цыгане устроили ночлежку на платформе во Всеволожске. Почти десяток цыган устроились на платформе железнодорожного вокзала во Всеволожском районе Ленобласти. Люди лежат на одеялах и укрытые одеялами, но прямо на бетонной платформе, рядом стоят коляски, валяется обувь и прочий нехитрый скарб.

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На реке в Ленобласти выловили цыган, сплавлявшихся на деревянном плоту
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