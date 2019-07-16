Троллейбус №40 на три дня изменит маршрут по вечерам

Троллейбус №40 изменит маршрут с 16 по 18 июля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин.

Троллейбус №40 изменит маршрут с 16 по 18 июля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин.

С 16 июля троллейбус №40 изменит маршрут в Петербурге. Ограничения связаны с производством работ по устройству кабельной канализации.

В городе закрывается троллейбусное движение по Богатырскому проспекту от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы. Ограничения будут действовать, 16, 17 и 18 июля с 22:00 до 5:00, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбус №40 в этот промежуток будет следовать от конечной «Светлановский проспект» по действующей трассе до Коломяжского проспекта, далее — по Коломяжскому проспекту, проспекту Королева, улице Уточкина, Гаккелевской улице и Торфяной дороге до конченой «Станция метро «Старая Деревня»».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 будут начинать работу позже в дни репитиций Главного военно-морского парада. Тренировки пройдут 16, 17, 19, 20, 22, 26 и 29 июля.