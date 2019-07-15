Троллейбусы начнут работу позже из-за репетиций военно-морского парада

В Санкт-Петербурге скоро состоится Главный военно-морской парад, в связи с чем сейчас активно проходят репетиции предстоящего праздника.

Троллейбусы в центре Северной столице немного изменят график движения из-за проведения тренировок Главного военно-морского парада, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Отмечается, что плановая разводка Литейного и Дворцового мостов продлена до 6:15 часов утра 16, 17, 19, 20, 22, 26 и 29 июля. По этой причине изменится время отправления от конечных станций троллейбусов, следующих по маршрутам № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11.

Учитывайте ограничения движения и заранее планируйте свой маршрут.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге съезд с КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют на 5 дней, с 19 по 23 июля, в связи с проведением дорожных работ.