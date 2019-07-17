Парфенов и Канделаки проведут лекции на VK Fest 2019

В Санкт-Петербурге с 20 по 21 июля пройдет образовательная программа пятого фестиваля VK Fest 2019 года от команды социальной сети «ВКонтакте».

В рамках образовательной программы с лекциями выступят журналисты Леонид Парфенов и Тина Канделаки, продюсер кино Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин. Именно они станут хэдлайнерами образовательной части фестиваля.

Парфенов будет выступать с темой «Намедни — это между прошлым и будущим», а Тина Канделаки расскажет о бьютихакинге. Александр Роднянский поведает слушателям о положении в индустрии кино, а Цыпкин расскажет о том, как написать модную книгу.

Помимо этого на фестивале будет представлено ещё множество интересных площадок и выступлений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почти миллион человек подали заявку на посещение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.