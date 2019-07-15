Почти миллион человек подали заявку на посещение матчей Евро-2020 в Петербурге

Статистика заказов билетов на игры Кубка Европы, который пройдет в следующем году, опубликована на официальном сайте Европейского футбольного союза.

По приведенным данным следует, что более 19 миллионов человек в общей сложности желают посетить матчи Евро-2020. Этот показатель почти в два раза больше, чем на том же этапе проведения предыдущего Кубка.

Отмечается, что 81% от общего числа заявок жителей России приходится на игры, которые пройдут в Санкт-Петербурге, который стал лидером по полярности у российских фанатов. Более 994 тысяч человек желают посетить матчи в Северной столице.

На посещение финала Кубка подало заявки почти 2 миллиона человек, что в 22 раза больше, чем вмещает стадион «Уэмбли», где данный матч будет проходить.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новичок «Зенита» Сантос рассказал, почему не разговаривает с Дзюбой.