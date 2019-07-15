Новичок «Зенита» Сантос рассказал, почему не разговаривает с Дзюбой

Новый игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» бразилец Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с командой.

Сантос дебютировал в составе клуба в прошедшем матче с «Тамбовом». Он выразил надежду на то, что в ближайшее время спортсмены познакомятся лучше и станут большой и дружной семьей.

Футболист отметил, что на данный момент общению с коллегами сильно препятствует языковой барьер: бразилец практически ничего не понимает по-русски, что помешало его диалогу с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой Последний, в свою очередь, не дружит с португальским.

Сантос подчеркнул, что все игроки сине-бело-голубых стараются идти на контакт, однако продуктивное общение получится только со спортсменами из Аргентины, также с Нобоа и Барриосом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Семак с женой станцевали в часть победы «Зенита».