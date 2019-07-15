Семак с женой станцевали в честь победы «Зенита»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе со своей женой Анной и друзьями отпраздновал победу своих подопечных.

В воскресенье, 14 июля, сине-бело-голубые одержали победу над «Тамбовом» в домашнем матче первого тура РПЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

В честь заслуженной победы Анна Семак и её подруга опубликовали в социальной сети Instagram несколько видеозаписей. На кадрах запечатлено, как главный тренер «Зенита» вместе со своей супругой танцуют под известную песню «Chandelier» от австралийской исполнительницы Sia. Ролик был снят во время ночной прогулке по набережной реки.

Супруга Семака в компании друзей присутствовала на игре «Зенита» и «Тамбова».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Семак рассказал о конфликте интересов между «Зенитом» и Заболотным.