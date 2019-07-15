Семак рассказал о конфликте интересов между «Зенитом» и Заболотным

Главный тренер
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК Зенит

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что у клуба есть конфликт интересов с нападающим Антоном Заболотным. Сейчас для него подыскивают новую команду.

Решение о переходе Заболотного в новый клуб будут принимать его представители совместно с «Зенитом».

«Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба», — сказал Семак на послематчевой конференции.

Тренер отметил, что Заболотный хорошо тренируется и может помочь многим клубам Российской Премьер-лиги.

Заболотного не было в заявке на игру «Зенита» с «Тамбовом». По словам Семака, он уже тренируется со второй командой.

Напомним, «Зенит» 14 июля провел на «Газпром Арене» матч с «Тамбовом». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:2. Матч посетили более 46 тыс. болельщиков

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Семак рассказал о конфликте интересов между «Зенитом» и Заболотным
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