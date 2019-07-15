Матч «Зенит»-«Тамбов» назван самым посещаемым в первом туре РПЛ

Также в тройку по посещаемости в первом туре вошли матчи в Москве и в Грозном. Фото: pixabay

Также в тройку по посещаемости в первом туре вошли матчи в Москве и в Грозном. Фото: pixabay

Матч в Санкт-Петербурге собрал самое большое количество болельщиков в первом туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Рейтинг городов команд РПЛ представило аналитическое агентство «ТурСтат» по итогам первого тура, прошедшего 13 и 14 июля 2019 года.

На первом месте по посещаемости оказался Санкт-Петербург. Матч «Зенит»-«Тамбов», состоявшийся на «Газпром Арене», который завершился со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых» , посетили более 46 тысяч болельщиков, сообщает в Gazeta.SPb

Также в тройку по посещаемости в первом туре вошли матчи в Москве и в Грозном. Так, в Москве матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» посетили почти 30 тысяч фанатов, а на игре в Грозном между «Ахматом» и «Краснодаром» побывали 27,5 тысяч зрителей.

По данным агентства, около 173 тысяч зрителей посетили матчи первого тура Российской Премьер-лиги сезона 2019/2020, что в среднем, 25,7 тысяч зрителей за матч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом».