Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

В ответ на задержание, несколько сотен фанатов начали пытаться отбить своих. Фото: скриншот из видео @ZiminRussia/Twitter

В ответ на задержание, несколько сотен фанатов начали пытаться отбить своих. Фото: скриншот из видео @ZiminRussia/Twitter

Во время футбольного матча «Зенит»-«Тамбов» 14 июля произошло столкновение между фанатами «сине-бело-голубых» и сотрудниками ОМОна.

Во втором тайме матча на «Газпром Арене»произошел конфликт между фанатами и правоохранителями из-за того, что ОМОНовцы задержали несколько фанатов по причине их агрессивного поведения, об этом сообщает «Фонтанка».

В ответа на задержание, несколько сотен фанатов начали пытаться отбить своих. По словам очевидцев, во время попытки вытащить болельщиков через заднюю дверь автозака, пострадала женщина.

Стало известно, что после столкновения болельщиков и правоохранителей был задержан один человек.

Фаната в состоянии алкогольного опьянения доставили в 71-й отдел полиции. «Зенит» сыграл с «Тамбовом» в рамках первого тура чемпионата России. Итогом игры стал счет 2:1 в пользу «Зенита».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» начал сезон с победы. Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на 46-й минуте забил первый гол в ворота гостей. Еще через пару минут Артем Дзюба забил второй гол.