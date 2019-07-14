«Зенит» начал сезон с победы

Чемпион России «Зенит» в матче первого тура премьер-лиги, прошедшего на стадионе «Газпром-арена», обыграл дебютанта «Тамбов» со счетом 2:1.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на 46-й минуте забил первый гол в ворота гостей. Еще через пару минут Артем Дзюба забил второй гол.

У «Тамбова» отличился нигериец Бенито, который на 56-й минуте встречи заменил Антона Килина.

«Зенит» в третий раз подряд в первом матче чемпионата встречается с дебютантами. В прошлом году это был красноярский «Енисей», еще годом ранее «СКА-Хабаровск», оба матча петербургский клуб выиграл со счетом 2:0. Всего «Зенит» в матчах первого тура чемпионатов России одержал 14 побед, потерпел три поражения, еще восемь матчей окончились ничьей.

Следующий матч чемпионата «Зенит» сыграет с «Сочи» на выезде 21 июля. «Тамбов» в этот же день встретится с московским «Локомотивом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” выбрал лазурную форму на матч с “Тамбовом”