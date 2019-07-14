“Зенит” выбрал лазурную форму на матч с “Тамбовом”

На первый домашний матч могут прийти до 45 тысяч болельщиков.
“Зенит” выйдет против “Тамбова” в лазурной форме. Новички РПЛ наденут красное.
Вратарь клуба Санкт-Петербурга — им, скорее всего, станет Андрей Лунев — наденет черную футболку. Голкипер “Тамбова” примерит зеленую.
Сейчас, по оценкам “Зенита”, на первый домашний матч клуба в сезоне 2019/2020 придут до 45 тысяч болельщиков. Из Тамбова приедет до 130 человек. Билеты стоили от 300 до 1800 рублей.
На игру петербургского клуба может прийти врио губернатора Петербурга Александр Беглов — он рассказал об этом подписчикам в соцсети в субботу.
Последний матч “Зенит” проиграл — в матче за Суперкубок верх взял “Локомотив”. Крыша “Газпром-арены” пока не сообщила в Twitter, будет ли она закрыта — над Петербургом ходят тучи.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Анюков уходит в “Крылья Советов”