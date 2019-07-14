Анюков переходит из “Зенита” в “Крылья Советов”

Защитник клуба Санкт-Петербурга намерен продолжить карьеру футболиста в новом сезоне.

Александр Анюков уходит из “Зенита” в “Крылья Советов”. Клуб Санкт-Петербурга договорился с футболистами из Самары о переходе защитника: 36-летний футболист намерен продолжить карьеру — по крайней мере, в новом сезоне.

“Крылья Советом” в 2017 году закончили сезон в РПЛ так плохо, что отправились в ФНЛ, где в прошлом году заняли второе место. Поэтому они возвращаются в Премьер-лигу, а значит “Зениту” предстоит встретиться со своим защитником на поле в ходе турнира.

Анюков пять раз становился чемпионом России в составе “Зените” — такого не удавалось никому. Он провел за клуб Петербурга 417 матчей.

Ранее предполагалось, что Анюков станет помощником тренера Сергея Семака. Gazeta.SPb рассказала, что футболиста проводят прощальным матчем.