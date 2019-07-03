«Зенит» проводит Анюкова прощальным матчем

Александр Анюков играл за “Зенит” с 2005 года. Фото: ФК
Александр Анюков играл за “Зенит” с 2005 года. Фото: ФК "Зенит"

Футболист стал тренером петербургского клуба.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. О том, что ради защитника устроят прощальный матч, рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он заявил, что с датой пока не определились, но как только она станет известна – о ней сообщат.

Напоминаем, что об уходе Анюкова сообщили совсем недавно – 36-летнему игроку предложили работу в роли тренера. Он играл за «сине-бело-голубых» с 2005 года и всегда оставался верным команде. В составе петербургской сборной Анюков сыграл 417 официальных матчей и забил 13 голов.

Защитник стал четырехкратным победителем Суперкубка России, а также помог выиграть петербуржцам Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА еще в 2008 году. Теперь он будет тренировать звезд российского футбола.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Анюков стал помощником Семака. Контракт с ним заключили на год, условия таковы, что через год его можно будет продлить.

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