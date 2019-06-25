Анюков стал помощником Семака

Александр Анюков играл за “Зенит” с 2005 года. Фото: ФК "Зенит"

Александр Анюков играл за “Зенит” с 2005 года. Фото: ФК "Зенит"

С экс-защитником заключили контракт на год

Как сообщает футбольный клуб Петербурга, Александр Анюков теперь станет помощником главного тренера сине-бело-голубы Сергея Семака. Теперь экс-защитник петербургского “Зенита” и сборной России Александр Анюков входит в тренерский состав.

Контракт с ним заключили на год, условия таковы, что через год его можно будет продлить.

Напомним, что Александр Анюков играл за “Зенит” с 2005 года. До этого выступал за “Крылья Советов”. В составе петербургской сборной Анюков сыграл 417 официальных матчей и забил 13 голов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” проведет товарищеский матч с “Левски” в Австрии.