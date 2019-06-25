“Зенит” проведет товарищеский матч с “Левски” в Австрии

Игра с одной из ведущих команд Болгарии начнется в 19:00.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга сегодня проведет товарищеский матч с командой “Левски” из Болгарии во вторник 25 июня. Петербуржцы сейчас находятся в Австрии на тренировочных сборах, отрабатывают новые идеи и готовятся к новому футбольному сезону.

Матч начнется в 19:00 мск. Пока что нет данных о грядущий составах. Первый товарищеский матч с “Ваккером” “Зенит” завершил со счетом 6:1. Главный тренер “Зенита” Сергей Семак после матча заявил, что сейчас для команды результат игр не является основной задачей — тренерский штаб проверяет новые связки и дает футболистам прочувствовать себя на поле.

ФК “Левски” является болгарским клубом из города София. Он существует уже 105 лет и считается одним из ведущих клубом футбола страны. Команде 26 раз удавалось победить на внутреннем чемпионате, 27 раз взять Кубок страны. Выступала в Лиге Чемпионов и Кубке УЕФА.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Сутормин может перейти в “Зенит” на этой неделе.