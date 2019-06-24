СМИ: Сутормин начнет играть за “Зенит” на неделе

Полузащитник провел последний сезон в “Оренбурге”.

Полузащитник “Оренбурга” Алексей Сутормин переедет в Санкт-Петербург и начнет играть за “Зенит”, сообщает ФАН 23 июня. Футболист может оказаться в строю сине-бело-голубых уже в течение начавшейся недели.

По информации СМИ, “Зенит” заплатит за игрока 2,5 млн евро. Предполагалось, что Сутормин может уйти и в “Локомотив”, “Спартак” или “Краснодар”.

Сутормин, которому сейчас исполнилось 25 лет, начинал играть именно за молодежный “Зенит” с 2010 по 2012 год. Его официальная клубная карьера началась в «Строгино», затем он перешел в “Волгарь”, а в 2018 году начал играть за “Оренбург”. В прошедшем сезоне Чемпионата России полузащитник провел 30 матчей и забил 9 мячей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” может покинуть Иванович — защитник думает о завершении футбольной карьеры.