Иванович думает о завершении карьеры

Футболист напомнил, что ему 35 лет и в его возрасте сложно что-то загадывать.

«Сине-бело-голубой» прокомментировал возможное завершение карьеры, говорится на сайте ФК «Зенит». Бранислав Иванович заверил, что даже когда он был моложе, все равно не мог гарантировать, что будет играть за какую-то команду очень долго. Нападающий также отметил, что сейчас важнее всего – это выходить на поле и демонстрировать хорошую игру, а не думать о будущем.

Иванович рассказал, что впереди у «Зенита» много важных матчей, так что «думать про другие вещи и нельзя, и невозможно».

Напоминаем, что гендиректор футбольного клуба Александр Медведев до этого заявил, что Иванович остается в команде как минимум до конца следующего сезона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сербский защитник заявил о желании продлить контракт с петербургским футбольным клубом. Бранислав Иванович заверил, что хочет остаться в «Зените» еще как минимум на один сезон, так как ему все нравится.