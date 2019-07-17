Циклон краем зацепил Петербург, пройдут дожди

Сегодня на петербургскую погоду окажет влияние северо-восточная периферия циклона. Из-за него облачность повысится, кое-где пройдут кратковременные дожди и немного похолодает.

В Петербурге температура воздуха ожидается в диапазоне +2о-22°, в Ленобласти — от +18° до +23°. Об этом рассказал на своей страничке в Facebook Михаил Леус, ведущий специалист ООО «Центр «ФОБОС», потомственный метеоролог с 35-летним стажем. Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет несильно понижаться, до 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 16 июля в Ленобласти дожди и потепление