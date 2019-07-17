На Бабушкина у гендиректора из авто похитили сумку с деньгами

В полицию Петербурга обратился гендиректор одной из петербургских компаний. Мужчина заявил, что у него открыто похитили сумку с деньгами.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел днем 16 июля у дома №36 по улице Бабушкина. Неизвестный схватил с переднего сидения Toyota Land Cruiser мужскую сумку. В ней находились 220 тыс. рублей, паспорт, водительское удостоверение, ключи от квартиры, документы и печать организации, в которой работает хозяин авто.

С места преступления злоумышленник, по словам гендиректора, скрылся на Hyundai Solaris. Уехал он в сторону Железнодорожного проспекта.

Сумка чуть позже была обнаружила у магазина Rolf на Октябрьской набережной. Забрал ли злоумышленник содержимое, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из офиса на Минеральной улице украли несколько металлических ящиков с деньгами.