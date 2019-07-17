Неизвестные на Porsche увезли с Минеральной сейфы с деньгами

В металлических ящиках находилось свыше 6 млн рублей.

Неизвестные проникли в помещение коммерческим фирм на Минеральной улице Санкт-Петербурга. Им удалось забрать оттуда несколько металлических ящиков с деньгами.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Porsche, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 17 июля – можно предположить, что их дела в последнее время складываются неплохо. Впрочем, едва ли в Петербурге зарегистрировано много Porsche Macan — может быть, по этому автомобилю их и найдут.

В сейфах, которые злоумышленники смогли украсть, находилось свыше 6 млн рублей. Сейчас полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере и начала поиск злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у петербуржца отобрали 400 тысяч рублей на Искровском.