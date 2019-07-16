Незнакомцы с пистолетом отобрали у петербуржца 400 тысяч на Искровском

В Петербурге 24-летний мужчина лишился 400 тыс. рублей у одного из домов на Искровском проспекте. Проверкой случившегося занимается полиция.

Инцидент произошел 12 июля. По словам мужчины, неизвестные подъехали к нему на иномарке и заставили отдать им деньги. Угрожали злоумышленники предметом, похожим на пистолет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестные заявили, что, если мужчина не отдаст им деньги, его привлекут к ответственности за выдуманное преступление.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из квартиры юриста в Петербурге украли украшения, дорогие мужские и женские часы и наличные. Общий ущерб составил 19,5 млн рублей. Известно, что злоумышленники проникли в квартиру утром 15 июля.