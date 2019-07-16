Из квартиры юриста в Невском районе украли валюту и украшения на 19,5 миллионов

В Невском районе Петербурга неизвестные проникли в квартиру юриста на проспекте Обуховской обороны. Воры забрали украшения, деньги и другие ценные вещи.

Как стало известно Gazeta.SPb, жертвой злоумышленников стала 30-летняя женщина, работающая юристом в крупной деревообрабатывающей компании.

Инцидент произошел утром 15 июля. Неизвестные пробрались в квартиру на втором этаже 25-этажной высотки между 8:15 и 11:30.

Из дома, по словам хозяйки, исчезли ювелирные украшения, дорогостоящие мужские и женские часы и наличные — порядка 15 млн 800 тыс. в рублях и около 50 тыс. евро. Общий ущерб составил 19,5 млн рублей.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали 47-летнню женщину. Её подозревают в похищении 3 млн рублей путем мошенничества.