Пенсионерке по телефону продали «лекарств» на 700 тыс. рублей

Пенсионерам регулярно по телефону продают неведомые чудодейственные лекарства за очень большие деньги. Старики не сразу понимают, что их обманули. Фото: pixabay.com

Пенсионерам регулярно по телефону продают неведомые чудодейственные лекарства за очень большие деньги. Старики не сразу понимают, что их обманули. Фото: pixabay.com

Вчера в полицию Василеостровского района обратилась 68-летняя пенсионерка, пожалевшая о том, что накупила у телефонных мошенников каких-то лекарств на 700 тыс. рублей.

Пожилая леди рассказала, что девятью днями ранее ей на домашний телефон позвонил человек, который представился сотрудником медицинского центра, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он предложил купить курс лечения неизвестными препаратами за 700 тыс. рублей, и женщина согласилась. В тот же день к ней домой приехал курьер, который забрал деньги и отдал медицинские препараты. Хорошо поразмыслив после его ухода, пенсионерка поняла, что ее обманули и отправилась за помощью в полицию.

Случай стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба). Сотрудники правоохранительных органов прилагают все усилия для поиска и задержания преступников, которым грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пациентка отсудила у НИИ 250 тысяч после ухудшения здоровья