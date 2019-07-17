Пациентка отсудила у НИИ 250 тысяч после ухудшения здоровья

В Петербурге Василеостровский районный суд удовлетворил иск пациентки ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта». Женщина получит компенсацию 250 тыс. рублей.

Петербурженка обратилась в суд из-за систематических болей. Они появились после того, как ей провели операцию в НИИ.

«Медицинские работники недооценили тяжесть состояния пациентки, она была экстренно госпитализирована в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», где ей проведена операция», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Суд удовлетворил иск пациентки и взыскал с НИИ компенсацию морального вреда. Медицинское учреждение платить 250 тыс. отказалось и подало апелляционную жалобу.

Апелляция была отклонена. За отказ компенсировать моральный вред НИИ назначили штраф 125 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жилкомсервис заплатил пенсионерке 230 тыс. рублей за сломанные ноги. Женщина упала во дворе на льду из-за плохой зимней уборки.