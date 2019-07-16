Жилкомсервис заплатил пенсионерке 230 тыс. рублей за сломанные ноги

Прокуратура добилась в суде компенсации морального вреда для пенсионерки, пострадавшей при падении из-за гололеда.

В феврале этого года пожилая женщина поскользнулась и упала во дворе собственного дома. Она сломала обе лодыжки и правую голень, а также подвывихнула стопу. Это произошло потому, что территория, входившая в зону обслуживания ООО «Жилкомсервис №3 Красногвардейского района», не была очищена от снега и наледи.

Пенсионерка обратилась в районную прокуратуру, и ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с «Жилкомсервиса №3 Красногвардейского района» в пользу пострадавшей 500 тыс. рублей морального вреда. Вопрос был решен в досудебном порядке: управляющая организация выплатила пенсионерке 230 тыс. рублей, и стороны подписали мировое соглашение.

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