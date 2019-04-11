Апрельский гололед в Петербурге привел к пробкам и авариям

В Петербурге 6 баллов пробок и в ближайшие часы ситуация не изменится. Фото:
В Петербурге 6 баллов пробок и в ближайшие часы ситуация не изменится. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Ночные заморозки продержатся до конца недели — а многие уже перешли на летнюю резину.

Утром 11 апреля в Санкт-Петербурге сообщают о нескольких авариях и серьезных пробках — по оценкам сервиса Яндекс.Пробки, заторы достигают 6 баллов из 10. В ближайшие несколько часов ситуация не изменится.

В социальных сетях сообщили об авариях на пр. Большевиков, наб. реки Карповки, Митрофаньевском путепроводе. Карта Яндекса показывает ДТП на перекрестке Невского и Литейного, у «Звенигородской», на Васильевском острове у Благовещенского моста и в нескольких других местах.

Причиной проблем на дорогах стали причуды погоды: сегодня — в апреле — гололед, вдобавок к этому выпал снег. Многие из водителей Санкт-Петербурга уже перешли на летнюю резину — стоило ли это делать, является предметом ожесточенных споров в социальных сетях. В Петербурге сегодня -2 градуса мороза, завтра ждут потепления, но ночные заморозки продержатся до конца недели.

Ранее Gazeta.SPb рассказала подробнее об аварии на Митрофаньевском путепроводе.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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