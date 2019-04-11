На Митрофаньевском путепроводе столкнулись пять машин (видео)

Дороги скользкие - это не последнее ДТП на сегодня. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Дороги скользкие - это не последнее ДТП на сегодня. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Пользователи социальных сетей обсуждают зимнюю и летнюю резину.

На юге Санкт-Петербурга произошло ДТП на Митрофаньевском путепроводе, сообщили очевидцы в социальных сетях утром 11 апреля. Столкнулось пять автомобилей, они перекрыли две полосы из трех, движение стало плотным. Сейчас участники аварии ждут сотрудников ГИБДД Петербурга.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. Дороги Санкт-Петербурга покрыты снегом и обледенели, поэтому основной темой обсуждения в социальных сетях стало не само ДТП, а переход с зимней резины на летнюю. Одни высмеивают тех, кто “переобулся” так рано, другие считают, что даже на летней резине можно успешно избегать ДТП, если водить аккуратно.

Вероятно, не все водители Петербурга оказались готовы к гололеду на дорогах в апреле, поэтому ДТП сегодня может быть много.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что грузовик насмерть сбил пешехода и скрылся.