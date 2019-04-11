Грузовик задавил пешехода в Тихвинском районе и уехал

Мужчина погиб, на месте работает следственно-оперативная группа.

В Ленобласти ночью грузовик задавил пешехода и уехал, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 11 апреля. Как сообщили инспекторы, ДТП произошло на дороге “Вологда — Новая Ладога” в Тихвинском районе Ленобласти.

По информации Госавтоинспекции, около 00:30 грузовой автомобиль, ехавший в Вологду, наехал на пешехода, который, судя по всему, выскочил на дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб под колесами, а грузовик уехал с места происшествия. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД Ленобласти и следственно-оперативная группа — ищут свидетелей ДТП, которые смогли бы сообщить данные о грузовике, сообщили в ГИБДД Ленобласти. Если водителя фуры найдут, то привлекут к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге поймали водителя со стрельбой.