На Ленинском ДПС гналась за микроавтобусом. Дело дошло до стрельбы

Беглеца поймали в одном из дворов Фото: vk.com/spb_today
Беглеца поймали в одном из дворов Фото: vk.com/spb_today

На юго-западе Петербурга развернулась нешуточная погоня: микроавтобус пытался уйти от преследования сотрудников ДПС. Об этом в среду вечером, 10 апреля, сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, около 19 часов вечера водитель микроавтобуса стал зачинщиком ДТП около перекрестка Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. После чего предпринял попытку скрыться с места происшествия.

На законные требования полицейских остановить транспортное средство водитель ответил полным игнором, лишь увеличив скорость.

В результате сотрудники ДПС вынуждены были воспользоваться оружием. Злоумышленник улизнул во двор, там его машину нашли пустой с простреленными колесами.

Как сообщили свидетели инцидента, подозреваемого всё-таки задержали.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что погоня полиции за Hyundai на Вантовом мосту завершилась не в пользу гонщика.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
дпс ДТП и ЧП ленинский проспект погоня за микроавтобусом спб
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На Ленинском ДПС гналась за микроавтобусом. Дело дошло до стрельбы
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