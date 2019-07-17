У деда из садоводства украли квадроцикл и лодочный мотор

На квадроцикле просто убегать даже с лодочным мотором. Фото: pixabay.com
На квадроцикле просто убегать даже с лодочным мотором. Фото: pixabay.com

Полицейские Выборгского района Ленобласти разыскивают квадроцикл и лодочный мотор общей стоимостью полмиллиона рублей.

В понедельник в полицию поступило сообщение от 70-летнего пенсионера СНТ «Надежда» поселка Семиозерье, который находится в 9 км от Каннельярви, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина рассказал, что к нему на участок залезли злоумышленники, которые угнали его квадроцикл и унесли лодочный мотор. Пенсионер оценил ущерб от похищенного в 500 тыс. рублей. Полицейские ищут преступников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что лжеполицейские развели ветерана на 20 тысяч

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