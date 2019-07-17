Лжеполицейские развели ветерана ВОВ на 20 тысяч

Мошенники представились полицейскими. Фото: Ba;tphoto/Андрей Пронин
Мошенники представились полицейскими. Фото: Ba;tphoto/Андрей Пронин

В Петербурге жертвой мошенников стала 97-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны. Злоумышленники вторглись в доверие женщины под видом полицейских.

Инцидент произошел 16 июля у парадной одного из домов Калининского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Двое неизвестных познакомились с пенсионеркой.

Мужчины представились полицейскими и предложили женщине купить средство связи со спасательными службами. За устройство 97-летняя пенсионерка отдала 20 тыс. рублей. Как оказалось позже, злоумышленники продали женщине обычный кнопочный телефон.

Незнакомцев разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Петербурга лишилась 76,5 тыс. рублей. Деньги похитил лжеработник электросбытовой компании.

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