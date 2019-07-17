“Работник” электросбытовой компании ограбил пенсионерку

У жительницы Петродворцового района похитили 76,5 тысяч рублей.

В полиции Петродворцового района Петербурга работают над заявлением пожилой жительницы города. Она рассказала, что на нее напал неизвестный и отобрал деньги.

Мужчина пришел в квартиру 79-летней женщины около полудня во вторник, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 июля. Он представился работником электросбытовой компании, но оказавшись в помещении, силой отобрал у пожилой женщины деньги — всего 76,6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Сейчас полицейские выясняют, мог ли злоумышленник быть причастен к другим похожим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что неизвестные увезли сейфы с деньгами с Минеральной улицы Петербурга.