“Работник” электросбытовой компании ограбил пенсионерку

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com
По факту грабежа возбудили уголовное дело. Фото: pixabay.com

У жительницы Петродворцового района похитили 76,5 тысяч рублей.

В полиции Петродворцового района Петербурга работают над заявлением пожилой жительницы города. Она рассказала, что на нее напал неизвестный и отобрал деньги.

Мужчина пришел в квартиру 79-летней женщины около полудня во вторник, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 июля. Он представился работником электросбытовой компании, но оказавшись в помещении, силой отобрал у пожилой женщины деньги — всего 76,6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Сейчас полицейские выясняют, мог ли злоумышленник быть причастен к другим похожим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что неизвестные увезли сейфы с деньгами с Минеральной улицы Петербурга.

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