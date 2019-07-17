Общественная палата поддержала установку памятника Стругацким в Петербурге

Общественная палата Петербурга поддержала установку памятника братьям Аркадию и Борису Стругацким в сквере на Московском проспекте. Решение было принято единогласно.
«Братья Стругацкие – выдающееся явление нашей культуры. И все мы с интересом ждем, какой эскизный проект памятника будет предложен для реализации», — отметил председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Петербурга Общественной палаты Петербурга Дмитрий Шерих.
Дискуссий по поводу возведения памятника, как отметил Шерих, в Общественно палате не было. С тем, что памятник должен появиться в сквере на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе, согласны все.
Скульпторам предстоит воплотить образ братьев-писателей и завершить ансамбль Площади Братьев Стругацких.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для установки памятной доски Борису Стругацкому в Смольном потребовали справку, подтверждающую, что Борис Стругацкий был писателем.