Общественная палата поддержала установку памятника Стругацким в Петербурге

Аркадий и Борис Стругацкие. Фото: Википедия
Аркадий и Борис Стругацкие. Фото: Википедия

Общественная палата Петербурга поддержала установку памятника братьям Аркадию и Борису Стругацким в сквере на Московском проспекте. Решение было принято единогласно.

«Братья Стругацкие – выдающееся явление нашей культуры. И все мы с интересом ждем, какой эскизный проект памятника будет предложен для реализации», — отметил председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Петербурга Общественной палаты Петербурга Дмитрий Шерих.

Дискуссий по поводу возведения памятника, как отметил Шерих, в Общественно палате не было. С тем, что памятник должен появиться в сквере на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе, согласны все.

Скульпторам предстоит воплотить образ братьев-писателей и завершить ансамбль Площади Братьев Стругацких.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для установки памятной доски Борису Стругацкому в Смольном потребовали справку, подтверждающую, что Борис Стругацкий был писателем.

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