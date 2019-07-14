Борису Стругацкому потребовалась справка писателя

Документ обещали выдать в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

Для установки памятной доски Борису Стругацкому потребовалась справка о факте писательской деятельности одного из братьев Стругацких. Ее выпишут — депутаты ЗакСа Петербурга уже обратились в Союз писателей.

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский рассказал в Facebook 14 июля, что на доме, где жил Стругацкий, готовили установку мемориальной доски. Проблема возникла в диалоге с комитетом по культуре Санкт-Петербурга: там потребовали документ, удостоверяющий факт писательской деятельности. Вишневскому пришлось позвонить замглавы Союза писателей Петербурга Сергею Арно, которого просьба изрядно развеселила.

Борис Стругацкий (1933-2012) родился в Ленинграде и умер в Петербурге. Вошел в состав Союза писателей СССР в 1964. После смерти брата опубликовал два самостоятельных романа. Братья Стругацкие написали десятки рассказов, романов, сценариев и сделали множество переводов иностранной литературы с английского языка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов выразил соболезнования близким Виктора Сосноры.