Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры

Врио назвал поэта и прозаика “послом культуры Санкт-Петербурга”.

Александр Беглов выразил соболезнования близким и почитателям поэта Виктора Сосноры 14 июля. Врио губернатора Петербурга назвал Соснору писателем, который определял литературу Петербурга последних декад.

Виктор Соснора умер в возрасте 83 лет в Санкт-Петербурге. Беглов считает его послом культуры Северной столицы.

Будущий поэт и писатель родился в семье ленинградских циркачей. Шестилетним мальчиком его вывезли из Ленинграда “Дорогой жизни” в годы ВОВ. Его первой книгой стал “Январский ливень”, опубликованный в 1962 году. Его книги выходили вплоть до 2018 года, но в последние годы Соснора почти не появлялся на публике из-за болезни.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора.