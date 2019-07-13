Скончался петербургский поэт Виктор Соснора

Виктор Соснора - советский и российский поэт, родившийся в 1936 году. Фото: sosnora.poet-premium.ru

Виктор Соснора - советский и российский поэт, родившийся в 1936 году. Фото: sosnora.poet-premium.ru

В Петербурге на 84-м году жизни умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора.

Об этом сообщил его ученик Вадим Лурье на своей странице в Facebook, где он написал, что состояние здоровья поэта ухудшилось днем ранее, 12 июля. Соснор был госпитализирован в городскую Мариинскую больницу.

Лурье рассказал, что состояние поэта продолжало ухудшаться, вечером ему сделали операцию — удалили желчный пузырь и спайки в кишечнике. Прогноз был плохим. Утром в реанимации врачи также говорили, что состояние не улучшается, а прогноз остается таким же. Позже днем, 13 июля, он умер.

Время и место прощания с покойным пока не называлось.

Добавим, что Виктор Соснора — советский и российский поэт, родившийся в 1936 году. Его первое стихотворение было выпущено в 1958 году, а первый сборник стихов «Январский ливень» в 1962 году. Большинство его произведений были известны за границей.

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