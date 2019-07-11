Артист и режиссер МДТ Олег Дмитриев умер в Петербурге

27 апреля Дмитриев отпраздновал 49-ый день рождения. Фото: МДТ
27 апреля Дмитриев отпраздновал 49-ый день рождения. Фото: МДТ

Время, место прощания, причины смерти в 49 лет — все это пока остается неизвестным.

Олег Дмитриев, актер театра и режиссер, ушел из жизни в возрасте 49 лет. Время и место прощания еще не определили.

О кончине артиста сообщил театр, где Дмитриев играл и работал — МДТ. Причины смерти пока не уточняются. 27 апреля Дмитриев отпраздновал день рождения.

Олег Дмитриев родился в Ленинграде в 1970 году, учился в ЛГИТМиК — позже СпбГАТИ и РГИСИ, где попал в мастерскую Льва Додина. Он начал работу в МДТ в 1990 году, а в 2002 начал преподавать в СПБГАТИ. Запомнился зрителям ролями в “Короле Лире”, “Повелителе мух”, “Бесах” по Достоевскому. Его последней режиссерской работой стала постановка пьесы “Синий свет”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Москве умер режиссер Василий Панин.

актер артист дмитриев мдт смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Артист и режиссер МДТ Олег Дмитриев умер в Петербурге
Фестиваль «Впередсмотрящий» пройдет в форте «Константин»
Натуральные соки могут влиять на развитие рака
В петербургском Центре госэкспертизы сменится директор
“Россия” меняет самолет в Петербург из-за столкновения с птицей
В “Карусели” на Партизана Германа чуть не начался пожар
Путин отправит Развожаева в Севастополь на замену Овсянникову
Путин и Зеленский впервые созвонились