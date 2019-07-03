В Москве скончался режиссер и сценарист Василий Панин

На 84-ом году жизни умер известный советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.

О смерти сообщили на сайте Союза кинематографистов России. «Ушел из жизни наш друг и коллега», — говорится в сообщении. Василию Панину было 83 года. О причинах смерти на данный момент не сообщается.

Отмечается, что Василий Степанович поставил за свою карьеру более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. Он был призван членом Союза кинематографистов в 1993 году, получил награду «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» в 1994, а в 2006 его наградили «Орденом Почета» Похороны В.С.Панина состоятся в Воронежской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стала известна причина смерти Андрея Харитонова. Андрей Харитонов, который скончался в воскресенье, 23 июня, страдал от рака желудка. О его смерти ранее сообщил режиссер Виталий Манский. Позже от супруги актера Ольга стало известно, что похороны ее мужа состоятся в Киеве.