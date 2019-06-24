Стала известна причина смерти Андрея Харитонова

Андрей Харитонов, который скончался в воскресенье, 23 июня, страдал от рака желудка. Как сообщает «Пятый канал», актер перенес шесть операций, но побороть заболевание не смог.

Андрей Харитонов ушел из жизни в возраст 59 лет. О его смерти ранее сообщил режиссер Виталий Манский. Позже от супруги актера Ольга стало известно, что похороны ее мужа состоятся в Киеве.

Широкую известность Андрей Харитонов получил после роли в фильме «Овод». Картина вышла на экраны в 1980 году.

Харитонов родился в Киеве, где и окончил национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. За свою жизнь актер сыграл более 30 ролей. Он снимался в таких фильмах как «Остров ненужных людей», «Самый лучший фильм 2», «Человек-невидимка» и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что скончался актер Андрей Харитонов.