На 59 году жизни скончался актер Андрей Харитонов

Актер боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти актера сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook, пишет ТАСС.

Манский на свой странице в соцсети принес свои соболезнования всем, кто помнит актера и любит его. В апреле этого года сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием.

Также смерть Харитонова подтвердила его супруга Ольга Смирягина.

Известность Андрею Харитонову принесла роль Артура Бертона в фильме “Овод” 1980 года. Также он снялся в фильмах “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты”, “Тайна “Черных дроздов” и “Человек-невидимка”.

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