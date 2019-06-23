На 59 году жизни скончался актер Андрей Харитонов

Смерть Харитонова подтвердила его супруга Ольга Смирягина. Фото: https://sensum-club.pro
Смерть Харитонова подтвердила его супруга Ольга Смирягина. Фото: https://sensum-club.pro

Актер боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти актера сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook, пишет ТАСС.

Манский на свой странице в соцсети принес свои соболезнования всем, кто помнит актера и любит его. В апреле этого года сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием.

Также смерть Харитонова подтвердила его супруга Ольга Смирягина.

Известность Андрею Харитонову принесла роль Артура Бертона в фильме “Овод” 1980 года. Также он снялся в фильмах “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты”, “Тайна “Черных дроздов” и “Человек-невидимка”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что американской певице Бет Харт стало плохо во время выступления в БКЗ “Октябрьский”.

актер Андрей Харитонов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе в массовом ДТП погиб человек
На 59 году жизни скончался актер Андрей Харитонов
В Северной столице завершились “Алые паруса”
Алые паруса “России” появились в акватории Невы
В воскресенье два пожара в Ленобласти унесли жизни двух человек
В акватории Невы стартует пиротехническое шоу
На трассе Вологда-Новая Ладога в ДТП погибла женщина
На Свердловской набережной спасатели достали из воды утопленника