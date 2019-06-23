Американской певице Бет Харт стало плохо во время выступления в БКЗ “Октябрьский”

После концерта звезда должна была провести автограф-сессию, но не смогла это сделать из-за плохого самочувствия.

Звезде мировой блюзовой сцены Бет Харт сегодня выступала в БКЗ “Октябрьский”. Однако уже во время выступления ей стало плохо. Весь концерт Бет Харт держалась за живот и явно чувствовала себя плохо. Об этом пишет телеканал “78”.

Несмотря на плохое самочувствие, Харт пела исключительно вживую и не стала прерывать выступление. Она исполнила все композиции, однако после концерта запланированную автограф-сессию провести не смогла. Поклонники собрались, чтобы встретить с певицей, но к ним вышел организатор и сообщил, что Бет Харт приносит свои извинения, но провести запланированную встречу не сможет.

Причина плохого самочувствия не сообщается. Отметим, что Бет Харт сравнивают с такими всемирно известными артистками, как Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тина Тёрнер и Эми Уайнхаус.

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