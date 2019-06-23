В Царском Селе дизайнеры фантазировали на тему чеховских пьес

В этом году модный марафон начался после полудня и закончился в восемь часов вечера. Фото: https://vk.com/associations2019

В этом году модный марафон начался после полудня и закончился в восемь часов вечера. Фото: https://vk.com/associations2019

По-новому взглянуть на пьесы классика решили в рамках арт-проекта “Ассоциации”.

В Царском Селе прошел традиционный арт-проект “Ассоциации”, который уже в 11 раз собрал знаменитых петербургских дизайнеров и ценителей модных тенденций. В этом году темой модного показал стали произведения Чехова.

Известные петербургские дизайнеры, пишет “Метро”, Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди представили свои работы.

Зрители смогли увидеть модные вариации по мотивам “Чайки”, “Вишневого сада”, “Дяди Вани”.

В этом году модный марафон начался после полудня и закончился в восемь часов вечера. “Ассоциации-2019” собрали рекордное количество зрителей, сообщает издание со ссылкой на директора ГМЗ “Царское Село” Ольгу Таратынову.

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