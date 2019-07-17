В Тосненском районе насмерть сбили пешехода, водитель скрылся

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленинградской области водитель иномарки Chevrolet Lanos сбил пешехода и скрылся с места аварии, пострадавший не выжил.

Во вторник вечером, 16 июля, неизвестный на своем автомобиле Chevrolet Lanos сбил мужчину 35-40 лет вне зоны пешеходного перехода, после чего, не останавливаясь, скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Личность потерпевшего на данный момент не выяснена. Об этом сообщают в ОМВД России по Тосненскому району.

Стало известно, что 17 июля, автомобиль подозреваемого был обнаружен в поселке Ульяновка. По предварительной информации, транспортное средство принадлежит мужчине 1966 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Гражданском проспекте в ДТП погиб 19-летний юноша. 15 июля, на Гражданском проспекте рядом со станцией метро «Академическая» в Санкт-Петербурге легковушка вылетела на тротуар у остановки общественного транспорта.

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В Тосненском районе насмерть сбили пешехода, водитель скрылся
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