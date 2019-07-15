На Гражданском проспекте в ДТП погиб 19-летний юноша

Водитель получил легкие травмы. Фото: vk.com/spb_today
Водитель получил легкие травмы. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 15 июля, на Гражданском проспекте рядом со станцией метро «Академическая» в Санкт-Петербурге легковушка вылетела на тротуар у остановки общественного транспорта.

Как сообщили Gazeta.SPb в отделе пропаганды УГИБДД, в результате аварии пешеходы не пострадали. Автомобиль марки «Киа Рио», находившийся под управлением мужчины 2000 года рождения, около 12:50 выехал на тротуар, после чего совершил столкновение с деревом.

По предварительным данным, авария произошла в связи с тем, что водитель но смог справиться с управлением. Также есть информация, что легковушка пыталась избежать столкновения со встречным автомобилем.

В результате ДТП скончался пассажир — юноша 2000 года рождения. Водитель получил легкие травмы, второй пассажир — тяжелые. По факту происшествия проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Дворцовой набережной BMW сбил подростка.

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