На Дворцовой набережной BMW сбил подростка

Под колеса иномарки попал подросток в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в Центральном районе города.

Сегодня утром, 15 июля, в 9:50 на Дворцовой набережной произошло ДТП. Водитель 1991 года рождения, управляя своим автомобилем BMW 520, наехал на 16-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть по «зебре», сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии подростка госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести. О других пострадавших не сообщалось.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП. В воскресенье вечером, 14 июля, произошла авария на автодороге А120 на перекрестке с трассой Елизаветино-Скворицы в Гатчинском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД. Иномарка Chevrolet Lanos столкнулась с отечественной «Нивой». В Chevrolet Lanos среди пассажиров были две женщины и ребенок семи лет.