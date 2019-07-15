В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП

Иномарка протаранила "Ниву" в бок, после чего та улетела с дороги. Фото: vk.com/dorinspb

Иномарка протаранила "Ниву" в бок, после чего та улетела с дороги. Фото: vk.com/dorinspb

ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло в Гатчинском районе Ленобласти. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых есть ребенок.

В воскресенье вечером, 14 июля, произошла авария на автодороге А120 на перекрестке с трассой Елизаветино-Скворицы в Гатчинском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД. Иномарка Chevrolet Lanos столкнулась с отечественной «Нивой».

Вскоре в соцсетях появились фотографии с места событий. На снимках заметно, что иномарка протаранила «Ниву» в бок, после чего та улетела с дороги. В результате аварии пострадали пять человек. В Chevrolet Lanos среди пассажиров были две женщины и ребенок семи лет. Мальчик отделался легкими травмами, а обеих пассажирок госпитализировали в тяжелом состоянии. Также, в больницу отправили водителя и пассажира «Нивы». О других пострадавших не сообщалось.

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